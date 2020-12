Deandre Ayton va devoir se bouger

« Voir Rudy Gobert et Derrick Favors bouger nos grands a été décevant. On ne peut pas jouer comme ça avec des grands qui prennent continuellement des rebonds offensifs et provoquent des fautes pour aller sur la ligne des lancers-francs. Leurs grands ont dominé. Même quand on a réussi de bonnes séquences défensives, on a laissé un rebond offensif, Ayton et Jones ont été poussés sous le cercle, ça ne peut pas se passer comme ça ».

Monty Williams a souffert depuis son banc lundi soir, au moins autant que son pivot titulaire, Deandre Ayton, sur le parquet face à un Rudy Gobert dominateur (11 points, 20 rebonds). Il n’y a pas eu de duel tant les intérieurs d’Utah ont dominé dans la raquette, occasionnant pas mal de frustration du côté de Phoenix, dont le principal intéressé, qui a terminé la rencontre avec 4 points à 2/7 au tir, et 9 rebonds. Avec 54 rebonds à 37 mais aussi 41 lancers tentés contre 15 seulement pour Phoenix, les chiffres sont édifiants.

Une question de rythme et de mental

Les Suns nourrissent plus d’ambitions cette saison, notamment après l’arrivée de Chris Paul, au regard de ce que le meneur a accompli à OKC l’an dernier. Mais pour prétendre grimper dans la hiérarchie, il leur faudra un Deandre Ayton bien plus dissuasif, d’autant que le Bahaméen a le gabarit pour tenir les pivots comme le Français.

« DA doit se faire respecter et imposer sa volonté. Il doit se mettre en forme pour être aussi dominant qu’il l’a été à Orlando et dans certains moments de la saison dernière » a poursuivi Monty Williams. « Deandre est une force physique, et quand il sera en grande, grande forme, il va le montrer, mais ce soir il ne l’a pas fait ».

Deandre Ayton aura besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau et pourra se mesurer à la raquette des Lakers dès ce soir. Pour le pivot de Phoenix, la force mentale, de lui et son équipe, entre également en ligne de compte, les Suns ayant eu tendance à complètement déjouer.

« Il nous faut avoir ce conditionnement mental pour s’en tenir à ce que nous faisons en tant qu’équipe. Nous n’en sommes pas encore là. C’est l’essentiel. Communiquer quand la fatigue s’installe. C’est vraiment l’essentiel ».