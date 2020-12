Kyle Guy veut se faire sa place en NBA

Que ce soit Bogdan Bogdanovic, parti à Atlanta, ou Harry Giles, réfugié à Portland, plusieurs anciens Kings ont suivi de près le match entre Sacramento et Golden State. Et tous deux ont rapidement félicité le héros de la partie, Kyle Guy, auteur du tir de la gagne sur le buzzer.

Avec 20 points à 7/11 aux tirs, dont 6/10 à 3-points, l’arrière a confirmé qu’il frappait à la porte de l’effectif des Kings, lui qui entame sa deuxième saison en NBA.

« Ils m’ont dit de jouer la victoire, de ne pas essayer d’égaliser », a-t-il commenté sur NBC Sports. « Ils étaient prêts à sauter par-dessus l’écran qui était devant le banc. Quand ils m’ont dit ça, je savais que je devais le rentrer. C’est une situation dans laquelle chaque gamin rêve de jouer. »

Après son match à 14 points et 5 rebonds dans la victoire face à Portland dimanche dernier, l’ancien sniper de Virginia confirme qu’il est en grande forme en présaison. Titulaire d’un « two-way contract », Kyle Guy part de loin pour rentrer dans la rotation de Luke Walton, mais ses dernières prestations jouent clairement en sa faveur.

« Il construit un capital confiance avec ses coéquipiers et ses entraîneurs », confirme l’entraîneur. « C’est quelqu’un à qui on fait confiance. Maintenant, en saison régulière, si tout le monde est en bonne santé, il n’y aura probablement pas beaucoup de minutes pour lui chaque soir, mais s’il y a des blessés ou que c’est un match sans, alors c’est quelqu’un qu’on pourra lancer et sur lequel on peut compter. »

« Mon objectif cette saison est de faire partie de l’effectif »

Surtout, après avoir squatté le banc pendant sa saison de débutant, Kyle Guy espère bien passer un cap cette saison. Il veut se focaliser sur la Grande Ligue, et laisser la G-League, où il tournait à 21 points et 5 passes de moyenne la saison dernière, dans le rétroviseur.

« Ils m’ont donné beaucoup de confiance. Même l’an dernier, je n’avais pas beaucoup d’opportunités mais ils m’ont toujours dit de rester prêt à jouer et c’est ce que j’essaye de faire. Mon objectif cette saison est de faire partie de l’effectif. Si ça arrive, super, mais si ça n’arrive pas, je suis très content quand même car je sais que je pourrais avoir une chance même si je ne suis pas dans la rotation régulière. »

Avec son 1m85 pour 75 kg, Kyle Guy semble sous-dimensionné pour percer vraiment en NBA, mais sa qualité de tir et sa lecture pourraient bien lui permettre de réaliser son rêve. Pour son coéquipier, Marvin Bagley, il le mérite.

« C’est un bon joueur, on le voit chaque jour à l’entraînement et dans les exercices. Il shoote comme ça donc ce n’est pas une surprise. Je suis content pour lui, qu’il ait l’opportunité de montrer au monde ce qu’il peut faire. »