Une Curry 8 complètement bling-bling

Stephen Curry a décidé d’utiliser la sortie de sa nouvelle signature pour faire une bonne action. Le 11 décembre, vingt-cing paires d’une Curry 8 particulièrement brillante ont été mises en vente.

Sur une base blanc et or, l’artiste Californien Dan Life a ajouté 6149 cristaux. Toutes les paires disponibles ont été vendues pour 3 500 dollars. Un pendentif assorti, décoré de 371 cristaux, est également proposé pour 270 dollars. Là, il y a encore du stock.

Tous les bénéfices de ces ventes seront reversés à des oeuvres de bienfaisance pour le développement du sport auprès des jeunes.

via The Dan Life

