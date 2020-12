NCAA : Keyontae Johnson récupère après s’être effondré en plein match

Tout le monde a eu très peur pour Keyontae Johnson. L’ailier de Florida, attendu au premier tour de la Draft 2021, s’est effondré en pleine rencontre, en NCAA, et il a dû être hospitalisé d’urgence.

Le basketteur de 21 ans avait même été placé en coma artificiel, afin de protéger son cerveau.

Mais les parents de Keyontae Johnson ont transmis de bonnes nouvelles, expliquant que leur fils a été sorti du coma et qu’il est désormais « stable ». Le jeune sportif respire par lui-même et il peut communiquer avec ses proches et les docteurs. Il a même parlé à ses coéquipiers par FaceTime.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qui a causé ce grave incident pour Keyontae Johnson, mais le basketteur avait été contaminé par le Covid-19 durant l’été, et le virus peut engendrer des myocardites, à long terme, c’est-à-dire une inflammation au niveau du muscle cardiaque qui peut occasionner des syncopes, voire plus grave.