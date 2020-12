Damian Lillard s’imagine MVP si les Blazers font une grosse saison

Avec 30 points et 8 passes de moyenne la saison passée, Damian Lillard a réalisé la meilleure campagne de sa carrière. Il était même encore monté d’un cran dans la « bulle » avec 37.6 points par match à Disney World.

Avec ses performances, il avait été à l’unanimité élu MVP de la reprise. Un titre honorifique qui pourrait en appeler un autre, celui de véritable MVP de la saison régulière. Damian Lillard, MVP en 2021, est-ce possible ?

« Je pense que si l’équipe gagne et qu’on est dans les deux ou trois meilleures formations de la ligue, alors c’est clairement une possibilité », a-t-il répondu à NBC Sports. « On en parle parce que j’ai été bon dans la bulle et que j’ai eu une grosse période avant ma blessure. »

Après avoir connu un petit passage à vide en novembre et début décembre 2019, le meneur des Blazers avait enchaîné des énormes sorties jusqu’au All-Star Break, tournant à 31.5 points par match entre le 10 décembre et le 12 février, avant qu’il ne se blesse donc. Clairement et depuis plusieurs années maintenant, Damian Lillard a le niveau individuel pour s’installer parmi les favoris pour le titre de MVP. Mais les Blazers peinent toujours à faire de belles saisons régulières, ou à simplement finir avec au moins 55 victoires.

Cette saison, les Blazers semblent renforcés et avec un « Dame » qui a prouvé cet été que, motivé, il était très, très fort et pouvait encore et toujours porter ses coéquipiers sur ses épaules, c’est peut-être l’année idéale.

« J’ai entendu dire qu’on était terminé, qu’on n’allait pas faire les playoffs », rappelle-t-il, en évoquant la reprise de la saison en juillet dernier. « J’ai répondu qu’on allait les faire. Donc je commence chaque saison en pensant que je peux gagner. Sinon, inutile de se montrer. Je le crois profondément à chaque fois. »