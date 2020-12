R.J. Barrett se sent de plus en plus à l’aise

Très déçu, et à vrai dire vexé, d’avoir été snobé dans les meilleurs cinq de rookies l’année passée, RJ Barrett n’avait pas vraiment rassuré en ratant ses six premiers tirs de présaison. Mais le Canadien des Knicks a de la ressource.

Après une première sortie conclue à 15 points et 5 rebonds, à un honnête 7/16 aux tirs, il a fait encore mieux pour la deuxième confrontation à Detroit, avec 25 points et 4 rebonds, à 10/17 aux tirs cette fois-ci. Encourageant.

« Je maîtrise mieux le jeu, je me sens plus à l’aise car je sais un peu mieux à quoi m’attendre », reconnaît-il dans le New York Post. « Je connais maintenant certaines équipes et certains coachs, quels systèmes ils utilisent. Je me sens de mieux en mieux. »

En postant Derrick Rose en début de possession ou en se montrant incisif en pénétration, RJ Barrett marque pour l’instant l’essentiel de ses points en transition et à mi-distance. Reste à exploiter son potentiel à la création.

« J’essaie juste de faire les bonnes lectures et les bons choix »

Comme tout jeune arrière dans la Ligue, RJ Barrett doit ainsi apprendre à mieux gérer le cuir, avec cinq balles perdues dans sa deuxième sortie en l’occurrence. C’est le joueur lui-même qui a soulevé le problème après le match.

« Je dois être meilleur là-dessus. Mes coéquipiers sont devant moi dans de bonnes positions. Je dois faire mieux pour leur donner le ballon. J’ai perdu trop de ballons et ça tue l’équipe. Je vais revoir ça à la vidéo pour mieux aider mes coéquipiers. »

Perfectionniste, et pas vraiment aidé par les problèmes des Knicks à la mène, RJ Barrett est également conscient que son jeu n’est pas encore abouti, notamment derrière l’arc. Terminant sa première saison à 32% à 3-points, le grand espoir canadien démarre à 1/9 durant cette présaison. Mais il garde confiance.

« Je ne suis pas inquiet. Je dois simplement jouer mon basket. Si le tir est ouvert, je dois le prendre. J’essaie juste de faire les bonnes lectures et les bons choix », conclut-il. « Je veux faire les bons choix. Je regarde beaucoup de vidéos et je me rends bien compte que je perds trop de ballons. Je veux faire le bon choix pour que l’équipe gagne. Ça n’importe pas si je marque, si je fais une passe ou une passe décisive… »