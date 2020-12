Pops Mensah-Bonsu prend la direction de l’équipe de G-League des Knicks

Après une courte carrière de joueur en NBA, avec seulement 61 matches dont on retient surtout surtout le passage à Toronto, Pops Mensah-Bonsu était devenu scout pour les Spurs. L’Anglais a ensuite rejoint Washington pour devenir le GM de l’équipe de G-League des Wizards, les Capital City Go-Go, en 2018.

On apprend désormais, via The Athletic, que l’ancien intérieur va devenir le président de l’équipe affilée des Knicks en G-League, les Westchester Knicks.

Pops Mensah-Bonsu prend donc les commandes de la franchise de New York dans la ligue de développement, alors que les Knicks devraient se rendre dans la « bulle » prévue à Atlanta en janvier prochain pour y disputer la saison de G-League et ont récemment signé Skal Labissiere et James Young afin de les tester dans cette configuration.