Enfin de retour à l’entraînement, James Harden jouera demain soir face aux Spurs

Alors qu’il souhaite quitter les Rockets, James Harden va devoir être patient. Houston n’est pas prêt à le lâcher à n’importe quel prix et, pour l’instant, les discussions n’avancent pas avec les Nets, les Sixers, les Bucks ou le Heat.

Selon le très bien informé Yaron Weitzman, la franchise texane réclame ainsi trois premiers tours de Draft aux Sixers, en plus de Ben Simmons, pour lâcher son MVP 2018. On comprend pourquoi ça coince…

Voilà donc James Harden au « training camp » des Rockets, deux semaines après ses petits camarades.

L’arrière a eu droit à un entraînement léger, alors que PJ Tucker était également présent, et Stephen Silas a confié qu’il avait enfin pu discuter avec son « franchise player ».

« On a eu une bonne conversation, et je n’ai pas besoin d’en dire plus », a expliqué le coach. « Il était concentré, il posait de bonnes questions, il soulevait des points intéressants. C’était une bonne discussion. On a parlé basket. Je suis un coach de basket, c’est un joueur de basket, et pour ce qui est du basket, il est concentré. »

James Harden a promis à ses dirigeants qu’il serait professionnel en attendant qu’ils lui trouvent un point de chute, et il sera d’ailleurs en tenue demain soir, face aux Spurs. Sans doute avec un temps de jeu très réduit.