Les Wizards veulent un Rui Hachimura plus agressif

Et si c’était l’effet Russell Westbrook ? Depuis l’arrivée de l’ancien meneur des Rockets dans la capitale, les Wizards n’ont cessé de parlé de l’énergie et du professionnalisme apportés par « Mister Triple-Double ». « Il a changé notre dynamique », avait notamment déclaré Rui Hachimura.

Ce feu intérieur, c’est un peu ce qui a manqué à ce dernier lors de sa saison rookie, de l’avis du staff de Washington et de ses coéquipiers. Et Russell Westbrook n’a pas manqué de le lui rappeler lors des premiers entraînements collectifs, le meneur ayant hurlé sur Rui Hachimura pour lui demander d’être plus agressif ballon en main.

Une palette à développer

Les invectives de Russell Westbrook ont visiblement piqué son coéquipier au vif, au regard de la prestation d’un Rui Hachimura bien plus agressif face aux Nets cette nuit, à l’image de son premier panier de la soirée, un rebond offensif suivi d’un dunk sur la tête de Kevin Durant. Sa mission cette saison sera ainsi de jouer sur sa polyvalence et d’utiliser les bonnes armes face aux oppositions qui se présenteront à lui.

« Je peux m’ajuster. Comme vous avez pus le voir, je suis beaucoup allé à l’intérieur dans le premier quart-temps. Et en deuxième mi-temps, j’étais plus en dehors de la peinture, à shooter à 3-points. Pour moi, je peux faire plein de trucs, ça dépend des match-ups et de la façon dont je me sens en match », a-t-il confié.

Aller aux lancers francs, la prochaine étape

Ses trois premiers paniers ont été inscrits dans la peinture, tel un vrai ailier-fort avant de se muer davantage en ailier shooteur. Rui Hachimura a ainsi compilé 18 points (meilleur scoreur de son équipe) et 4 rebonds pour sa première sortie de sa saison sophomore. Pour son coach, Scott Brooks, son protégé est sur la bonne voie.

« Il a été trop tendre, surtout l’année dernière. Mais il a toujours été costaud, un joueur avec une certaine carrure. Je pense qu’il a pris quelques kilos de muscles. C’est un gamin solide. Il travaille dur. Il est plus à l’aise en attaque, et il sait ce qu’il doit faire. Il va s’améliorer. Ce qu’il va devoir continuer à faire, et qu’on n’a pas vu ce soir, c’est d’aller sur la ligne des lancers francs. Je pense que c’est quelque chose qui prend parfois aux jeunes joueurs trois ou quatre, voire parfois cinq ans ».

Rui Hachimura gagnerait en effet à provoquer des fautes et à aller chercher davantage de points sur la ligne de réparation (1/1 cette nuit), lui qui n’a bénéficié que de 2.9 tentatives par match la saison dernière.