Danilo Gallinari, Bogdan Bodganovic et le sens du sacrifice chez les Hawks

S’il était titulaire lors de la première d’Atlanta vendredi soir, Bogdan Bogdanovic a commencé la partie sur le banc hier, avec de meilleurs résultats : le Serbe est passé de de 9 à 18 points, et de 3/10 aux tirs à 7/15.

Ce qu’il faut retenir de la comparaison ? Pas grand-chose, si ce n’est que l’équipe est sur la même longueur d’onde, et que c’est plus important que sa situation personnelle. « Je ne pense pas à moi – je devrais peut-être le faire plus » confie-t-il. Hier, c’est Kevin Huerter qui était titulaire, avec un 3/12 aux tirs après son 3/11 inaugural.

« Ce que j’ai appris en Europe, c’est que quand tout le monde est responsable vis-à-vis des autres, le basket est plus facile pour toi. J’ai mis du temps à le mettre en pratique en NBA. Je n’ai pas pu le faire en trois ans à Sacramento. Il y a des vétérans ici, des jeunes qui veulent gagner. Le plus important, c’est d’être sur la même longueur d’onde, de se demander ce qu’on peut apporter à l’équipe pour gagner. Si tout le monde pense comme ça, ça ira. »

« Ça prend du temps de le comprendre » poursuit-il. « Les Kings était en reconstruction la première année, puis il fallait s’adapter la deuxième, puis la troisième il y a eu beaucoup de blessures et un nouveau coach. Bla bla bla. Je ne veux pas parler de ça. Je suis ici maintenant, prêt pour l’étape suivante, à apporter quelque chose à cette équipe. Les victoires comptent, mais je pense que si on prend du plaisir sur le terrain, les victoires viendront. »

« C’est la vue d’ensemble qui compte »

La saison n’a pas encore commencé, elle est très longue, mais le message de Lloyd Pierce semble imprimé. La preuve avec la présence de Danilo Gallinari sur le banc au départ des deux premiers matchs de la saison, comme annoncé à son arrivée.

« Il n’est pas un gars de « second unit », il a été titulaire toute sa carrière » souligne Lloyd Pierce, qui aime le fait d’avoir Clint Capela et John Collins dans son cinq majeur pour gober des rebonds, et l’Italien en sortie de banc pour assurer le scoring. « On le fait rentrer en jeu parce qu’on a le sentiment qu’il ne rate rien quand il est sur le parquet comme option offensive, option pour écarter le jeu. Il donne le ton. »

« On sait tous ce qu’il apporte. Titulaire ou remplaçant, ça ne change rien à ce qu’on attend de lui » ajoute Bogdan Bogdanovic. « On peut tous s’ajuster vite par rapport ce que le coach nous demande, qu’importe le rôle. C’est la vue d’ensemble qui compte. Et Gallo est quelqu’un qui change le cours d’un match. »

Un exemple qui rappelle celui de Goran Dragic à Miami si cette rotation est confirmée en saison régulière.

« On n’a joué que deux matchs. Rajon Rondo, Kris Dunn et Tony Snell n’ont pas joué, Cam Reddish n’était pas là hier » liste Lloyd Pierce. « On est loin d’avoir nos rotations. Le plus important c’est qu’on a beaucoup de profondeur. La saison NBA est longue, il y a des hauts et des bas, on aura pas de mal à explorer nos options et à trouver des combinaisons. »