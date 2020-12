Markelle Fultz prend Cole Anthony sous son aile

Déçu de sa première sortie, conclu avec 7 points à 3/10 en 20 minutes, ainsi que 5 fautes et 3 ballons perdus, Cole Anthony l’était encore hier soir à cause de la défaite des siens contre Atlanta (116-107), mais le rookie a trouvé un peu de rythme, terminant la partie avec 16 points à 6/10, 4 rebonds, 4 passes et 1 balle perdue en 27 minutes.

« On n’a pas gagné donc c’est compliqué » confiait-il en effet en conférence de presse après la rencontre. « J’ai perdu des ballons bêtement. Je dois garder la tête haute. Je pense que je peux vraiment trouver mes coéquipiers, je dois juste être un peu plus dans le rythme. J’essaie toujours d’être à l’aise sur le terrain, le jeu n’a pas encore ralenti complètement pour moi, mais il y a du mieux. »

« On va avoir besoin de lui cette année »

Markelle Fultz y est sûrement pour quelque chose : l’ancien « first pick » a pris le 15e choix de la Draft sous son aile.

« Je veux lui donner la meilleure chance pour réussir et aider notre équipe. On va avoir besoin de lui cette année. Je pense qu’il va jouer un grand rôle » prédit l’ancien Sixer. « Je lui parle beaucoup, surtout sur ce qu’il doit savoir en défense. Je l’aide à lire le jeu plus facilement, des choses qui m’ont servi à comprendre plus vite. J’essaie juste de lui donner les ficelles pour l’aider un peu. »

Après un premier match à 10 points, Markelle Fultz est monté en puissance hier avec à l’arrivée 21 points à 9/19 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes et 1 balle perdue en 31 minutes. Le meneur de jeu jouera un rôle important cette année en Floride et compte sur son petit protégé pour l’épauler.

« Je pense qu’on peut être très bons. Le coach insiste sur le tempo cette saison, donc c’est un plus d’avoir deux arrières interchangeables, deux gars qui mettent la pression au cercle et jouent le pick-and-roll. Je pense que ce sera très dur de défendre sur nous au fur et à mesure qu’on apprend à jouer ensemble. »