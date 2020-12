Le grand soir pour le duo Irving – Durant

Signés au prix fort il y a 18 mois, Kyrie Irving et Kevin Durant vont enfin jouer ensemble sous le maillot des Nets. Des débuts qui coïncident avec ceux de Steve Nash comme coach, mais aussi ceux de Russell Westbrook avec les Wizards puisque Brooklyn reçoit Washington pour ce premier match de présaison.

C’est dire si les projecteurs seront braqués sur cette rencontre, et pour Jarrett Allen, c’est clairement le début d’une nouvelle ère pour le groupe. « L’année dernière, les numéros 11 et 7 sont restés assis un grand nombre de matches, et on est tous excités qu’ils soient de retour, prêts à faire de grandes choses avec eux » explique le pivot des Nets au New York Post. « Ce sont deux All-Stars, deux joueurs qui seront sans doute au Hall Of Fame, et on a grandi en les regardant jouer, en les affrontant, et ce sera forcément une expérience de partager un terrain NBA avec eux. je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation, mais je suis prêt à en tirer profit et à la vivre à fond. »

Hélas, ce sera à huis clos, mais pour Steve Nash, cela reste un événement. « Je suis excité, et c’est une super expérience pour moi que de me jeter à l’eau, et de prendre conscience du rythme du coaching. Evidemment, ce sera un processus pour moi pour me sentir totalement à l’aise. Donc, c’est super de commencer. »

Comme il l’avait expliqué cette semaine, Nash aura un oeil attentif sur la défense. Il y a beaucoup de talents en attaque, et même deux des meilleurs attaquants de leur génération, et c’est en défense que Brooklyn doit se distinguer. Pour l’instant, il s’agit plutôt d’une revue d’effectif. « On va essayer de voir beaucoup de gars » prévient l’ancien meneur des Suns. « Peut-être qu’au grand maximum, des joueurs joueront 20-25 minutes, mais on va essayer de distribuer le temps de jeu, de voir tout le monde, et que chacun ait l’occasion de se sentir à l’aise, et de s’acclimater à du vrai basket. »

A priori, comme Caris LeVert est forfait, Brooklyn débutera avec Irving à la mène, épaulé de Joe Harris et Spencer Dinwiddie sur les extérieurs, tandis que les deux potes Kevin Durant et DeAndre Jordan débuteront sur les postes 4 et 5. « On s’oriente vers un basket sans positions » rappelle Nash. « En attaque, Kevin pourra jouer sur les cinq postes. Je ne sais pas si on le verra beaucoup en meneur, mais c’est clairement un manieur de ballon, un créateur et il peut lancer des pick-and-roll. Donc il jouera en 1 parfois. »

Arrivé l’an passé, Taurean Prince confirme qu’il n’y a pas de cinq type pour l’instant, et que ça peut beaucoup évoluer autour de Irving et Durant. « On a essayé tellement de cinq différents… On peut débuter avec Kevin en 1, qui peut jouer de 1 à 5. Moi, je peux jouer 2, 3 et 4. Harris peut jouer 2 et 3. Kyrie peut jouer de 1 à 3. Caris peut jouer 2 et 3. Jeff Green peut jouer 3 et 4. Il y a beaucoup de polyvalence dans cette équipe, et ça donne beaucoup d’options. »