Steve Nash veut innover en défense

Le camp d’entraînement est un instant privilégiée pour les franchises NBA. Elles se retrouvent pour faire connaissance, d’abord et avant tout, mais c’est aussi le moment fondamental où le coaching staff va exposer sa philosophie, ses principes de jeu et tout simplement apposer sa patte sur son équipe.

Du côté de Brooklyn, le tout nouveau staff de Steve Nash a mis les points sur les i d’entrée de jeu, avec un accent (très) grave sur la défense.

« Pour se battre pour le titre, il faut évidemment être une excellente équipe défensive », affirme Steve Nash. « Si tu n’es pas une bonne équipe défensive, ça veut dire que ton équipe n’est pas bien connectée et que tu n’as pas un incroyable esprit de compétition collectif, et tu n’auras donc aucune chance de gagner le titre, c’est clair et net. »

Pas vraiment connu pour sa défense en tant que joueur, Steve Nash va-t-il en imposer davantage en costard trois pièces sur le banc ? Ce sera en tout cas le rôle dévolu à ses deux assistants, spécialistes du genre, Jacque Vaughn, qui est resté de la saison passée, et Ime Udoka, ancien des Spurs qui arrive en provenance de Philadelphie.

« Steve a insisté lourdement sur la défense, avec quelques nuances et changements que je n’avais jamais vus auparavant », reprend Landry Shamet. « C’est enthousiasmant car c’est créatif et visionnaire. »

« On sait que la NBA est une ligue de copieurs »

En l’occurrence, Steve Nash souhaite que ses Nets parviennent à créer des brèches en défense et, in fine, du jeu de relance sur des interceptions avec de l’agressivité sur les lignes de passe et le porteur de balle.

« On change un peu les choses en défense », confirme Joe Harris. « C’est assez comparable à la philosophie défensive qu’on avait dans la bulle. Ce n’est pas tellement du deux-contre-deux avec un troisième joueur au milieu qui coupe les lignes de passe, c’est plus agressif. »

Comme aux Suns, avec son néo-assistant Mike D’Antoni, Steve Nash ne veut surtout pas tomber dans les effets de mode permanents en NBA. Son idée est d’apporter quelque chose de nouveau, qui va surprendre ses adversaires.

« Il s’agit simplement de quelque changements et de nouveaux principes, du travail de fond pour notre défense. Mais match après match, notre plan de match va évoluer », conclut Landry Shamet. « Là, on a travaillé sur nos principes de base, la colonne vertébrale de notre défense. On sait que la NBA est une ligue de copieurs et chaque équipe fait plus ou moins la même chose. C’est le premier staff dont je fais partie qui semble vraiment différent. Ils nous l’ont dit aussi, on veut opérer différemment. Je ne vais pas entrer dans les détails ou vous donner des scoops mais on a quelques nuances par ci par là qui sont différentes et assez innovatrices. »

Si on avait déjà hâte de voir quelle type d’attaque sera mise en place sous la houlette du duo Nash – D’Antoni, on est désormais impatient de voir aussi ce que les Nets vont nous proposer défensivement…