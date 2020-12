Stephen Curry, « un plaisir pour les yeux »

Comme les Knicks, les Hornets ou encore les Hawks, les Warriors n’avaient plus joué depuis neuf mois. Neuf mois sans voir jouer Stephen Curry, et forcément, c’est toujours un plaisir de revoir sur un terrain un joueur de sa trempe. Avec 10 points en 21 minutes, le double MVP a effectué une rentrée en douceur face aux Nuggets, au sein d’un groupe orphelin de Klay Thompson.

Steve Kerr l’a dit, il a vu de bonnes choses en défense, et comme beaucoup, il était ravi de revoir son meneur de jeu en tenue. « C’est toujours génial de le voir sur le terrain, et je l’ai trouvé vraiment bien physiquement, et c’est le plus important » a expliqué le coach de Golden State en visioconférence. « Il s’est donné à fond pendant l’intersaison et il est en très grande forme. Maintenant, c’est juste une question de retrouver son timing et son rythme, mais c’est clairement un plaisir pour les yeux. »

Pour Curry, il s’agit de retrouver ses jambes et ses habitudes, mais aussi de découvrir de nouveaux coéquipiers comme Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr., appelés à être ses Lieutenants en attaque. « Depuis lundi, on parle de quelques schémas et de certaines de mes habitudes, surtout quand je lâche la balle. De savoir où sont les endroits démarqués. Cela viendra. Je n’ai pas de réponse précise à donner, mais ça va venir. Cela fait partie de ces choses où il faut continuer de communiquer. »

Même discours chez Kerr, qui rappelle que son meneur de jeu est « tellement unique ». « Il n’y a personne comme lui en NBA. Personne qui puisse jouer avec ou sans ballon à ce niveau, et qui puisse provoquer autant de dégâts. Je pense que la plupart des joueurs ne sont pas habitués à la deuxième partie des possessions. Ils sont habitués au début de n’importe quel schéma, mais c’est lorsque Steph lâche la balle, que l’action commence vraiment chez nous. Et c’est plutôt compliqué à découvrir pour les gars. »