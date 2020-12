Facundo Campazzo a mis des étoiles dans les yeux des Nuggets

Dans ce duel entre les Warriors et les Nuggets, remporté par les Californiens, chacun a eu sa mi-temps. La première pour Golden State, la seconde pour Denver. Parmi les moments de faiblesse des troupes de Michael Malone dans le premier acte, on retrouve le passage avec Facundo Campazzo, PJ Dozier et Monte Morris sur le parquet.

Évoluer avec trois meneurs de petite taille, qui n’ont aucun automatisme entre eux, est un handicap que les Nuggets n’ont pas réussi à combler face aux Warriors. Ils ont pris l’eau à cet instant et le meneur argentin était en difficulté.

« Un rêve devenu réalité »

Puis, en seconde mi-temps, Campazzo est rentré dans le rythme de la rencontre. Il a fait le travail en défense avec son activité et en attaque, sa maîtrise du pick-and-roll, ses finitions et ses passes (dont une, magnifique, à une main) ont été remarquables.

« Je suis triste qu’il n’y ait pas de fans », se lamente Nikola Jokic pour le Denver Post. « Il serait sans doute leur joueur préféré. Il fait les actions qui font gagner des matches. Ça, il sait faire. »

L’ancien du Real Madrid, en 24 minutes, termine avec 8 points et 3 passes. Les promesses sont là et ce n’est que le début. « C’était incroyable », a-t-il réagi après la rencontre. « C’est un rêve devenu réalité. J’attendais ça depuis le début de ma carrière. »

Quant à Jamal Murray, il lui a trouvé un surnom : Spiderman !