Spurs – Thunder : Théo Maledon en met plein la vue !

C’est sur les terres de Tony Parker, son président à l’Asvel, que Théo Maledon a débuté sa carrière avec le Thunder, et ça s’est idéalement passé puisque OKC s’est imposé 121-108 à San Antonio, et que le jeune français a carrément terminé meilleur marqueur de son équipe !

Auteur de 20 points, 5 rebonds et 2 passes en 29 minutes, Maledon a impressionné par son culot, son agressivité et sa finition, inscrivant 11 points à 4 sur 6 aux tirs après son entrée en jeu en 1ère mi-temps. « Le coach m’avait dit d’être agressif. J’étais vraiment en confiance en entrant en jeu. Je connais mes points forts, et je sais ce que je peux apporter à l’équipe. J’ai le sentiment de l’avoir montré ce soir. »

« Il trouve les gens aux bons endroits »

Comme Killian Hayes, Maledon est un grand meneur de jeu, et il n’a pas peur d’aller au contact. On l’a vu provoquer un passage en force de DeMar DeRozan ou aller se frotter aux plus grands dans la raquette. Le tout en cherchant toujours à accélérer le jeu. « J’ai trouvé que son rythme était incroyable » témoigne Frank Jackson, qui a profité d’un caviar du Français à 3-points. « C’est quelque chose qui va lui permettre de réussir en NBA. Il trouve les gens aux bons endroits. »

Pour Mike Muscula, Maledon « va être un joueur très spécial ». Qu’en pense son entraîneur, le rookie Mark Daigneault ? « On ne va pas sur-réagir. C’est un début, et on doit se rappeler qu’il y aura des hauts et des bas. On ne va pas s’enflammer après ce bon match de Theo, de la même façon, qu’on ne va pas sur-réagir lorsqu’il fera un mauvais match. Ce n’est qu’un match. »

On retiendra tout de même que le nouveau coach du Thunder a repris la formule à trois arrières de Billy Donovan, et qu’il a fait tourner cette rotation avec Shai Gilgeous-Alexander, George Hill, Maledon et Jackson. La polyvalence du Français est évidemment un plus. « Je peux jouer meneur ou deuxième arrière, même si je préfère être meneur. Etre capable de jouer à plusieurs postes est plus que nécessaire dans la NBA actuelle. »