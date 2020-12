Jakob Poeltl a le feu vert des Spurs pour être davantage agressif offensivement

Prolongé pour trois ans à hauteur de 27 millions de dollars, Jakob Poeltl va-t-il cependant être titulaire cette saison chez les Spurs ? La question se pose toujours avec le jeu de plus en plus « small ball » en vigueur en NBA.

Surtout, San Antonio va récupérer LaMarcus Aldridge, absent lors de l’expérience en Floride et Gregg Popovich pourrait bien l’aligner entouré de quatre extérieurs. En tout cas, le pivot autrichien passé par les Raptors doit devenir plus actif offensivement après deux saisons à moins de 6 points de moyenne avec San Antonio.

« Je sais que je ne suis probablement pas la première option en attaque quand je suis sur le terrain », avance-t-il. « Ça ne veut pas dire que quand j’ai l’opportunité de conclure une action, je ne vais pas y aller. »

Habitué à jouer le coéquipier modèle en NBA, Jakob Poeltl a semble-t-il un peu oublié de prendre des initiatives en attaque. Une situation qui doit changer selon Gregg Popovich.

« Il a été élu meilleur joueur de la Pac-12, il avait donc vraiment marqué des paniers », sourit le coach. « Peut-être qu’il croit que je ne veux pas qu’il marque des points, c’est peut-être de ma faute. Mais il peut faire de bonnes choses au poste bas. Il ne va pas être un shooteur à 3-points mais ses fondamentaux sont bons. Il peut être agressif offensivement. De cette manière, il peut nous aider car il doit être tenu défensivement. »

« Il ne va pas devenir notre meilleur scoreur, mais il doit représenter une menace »

Dans le cinq ou en sortie de banc, Jakob Poeltl a donc le feu vert de son staff pour retrouver plus d’agressivité en attaque. Les Spurs dans leur ensemble vont en bénéficier. Et si on comprend bien LaMarcus Aldridge, leur cohabitation ne serait pas non plus incongrue. « Il fait toutes ces petites choses que l’on ne voit pas tout le temps, que ce soit de connaître les systèmes, contrer un tir ou bloquer l’accès à la peinture. »

Ce serait là une version modernisée des « Twin Towers » qui avaient naguère apporté leur premier titre aux Spurs. Très mobile pour un « seven footer », le grand Autrichien pourrait le faire, en imposant sa présence près du cercle, au poste bas, avec un très bon jeu dos au panier.

« Il doit avoir le ballon et essayer de marquer de temps en temps », reprend Pop. « Il doit changer sa mentalité d’une certaine manière. Il ne va pas devenir notre meilleur scoreur, mais il doit représenter une menace. »

Trop timide offensivement car au service de l’équipe, Jakob Poeltl doit profiter de son changement de statut (et de salaire) chez les Spurs pour élargir son influence. « Je ne dois pas juste chercher des opportunités de passes, mais si je vois une ouverture dans la défense ou si j’ai une chance d’être plus agressif, je dois y aller plus souvent. »