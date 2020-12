Donovan Mitchell ne veut plus perdre au premier tour des playoffs

L’effet de surprise n’a duré qu’un an. En 2017/18, le rookie Donovan Mitchell a ébloui la ligue et le Jazz a éliminé le Thunder au premier tour des playoffs. Puis, la saison passée, les Rockets ont arrêté le Jazz dès l’entame des playoffs.

Enfin cet été, dans la « bulle », scénario encore plus cruel : Donovan Mitchell et sa bande menaient cette fois 3-1 contre les Nuggets avant de sombrer et de nouveau être en vacances sans avoir vu le second tour. Une série de playoffs remportée en trois ans, c’est trop peu pour un Donovan Mitchell qui s’impatiente.

« On doit évoluer à haut niveau », assure-t-il au Deseret News. « On a gâché une avance de 3-1, on a perdu au premier tour. Ce n’est pas permis. On n’a pas le temps pour démarrer en douceur. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers quand ça va bien, on doit être encore plus concentré sur les détails. On ne peut pas avoir des absences. On se doit d’être prêt car les éliminations au premier tour, ce n’est plus possible. »

Si l’arrière est pressé, c’est parce qu’il sait que Joe Ingles et Mike Conley ont 33 ans et que Rudy Gobert sera en fin de contrat l’été prochain, donc potentiellement sur le départ. Les possibilités ne sont pas illimitées. « On sait qu’on a une fenêtre cette année ou les prochaines, et on doit en profiter », constate le pivot français.

« Il faut apprendre de ses défaites, les transformer en leçons »

Le meneur a connu ce processus à Memphis. Il a accumulé les échecs, les années sans playoffs même, avant de vivre une finale de conférence en 2013. Son expérience est donc précieuse pour Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

« Au moment où ils sont dans leur carrière, il faut être résilient. Il faut apprendre de ses défaites, les transformer en leçons. La manière dont on a terminé la saison passée, avec les dernières secondes du Game 7, ça reste et ça rend meilleur. On aura tous cette saison ce sentiment d’urgence en nous. »

Et Donovan Mitchell de prévenir que mentalement, il faudra être solide.

« Notre approche, notre façon d’aborder les choses seront capitales. Si on commence mal, est-ce qu’on va bouder ? Il faut être prêt à tout car on peut être bon en janvier, et soudainement, trois joueurs attrapent le Covid-19. Je touche du bois, mais ça peut nous détourner du chemin. Pourrons-nous nous adapter et trouver des solutions ? »