Avec neuf nouveaux joueurs à intégrer, une présaison indispensable pour les Hawks

Neuf mois après leur dernier match, les Hawks vont ouvrir le bal de la présaison cette nuit, face à Orlando. De l’avis de tous à Atlanta, cette reprise est plus que bienvenue. Avec neuf nouveaux joueurs à intégrer, dont une triplette d’Européens (Clint Capela, Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic), les Hawks ont hâte de rechausser les baskets.

Une revue d’effectif en règles

« C’est exactement l’état d’esprit, on a beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux gars et c’est pour ça que la présaison est faite, pour trouver nos jambes, développer notre cohésion et voir qui joue bien avec qui », explique John Collins dans l’Atlanta Journal Constitution. « C’est un bon point de départ pour nous. Toute cette préparation a été compliquée donc la présaison peut nous aider. »

Le mot d’ordre du coaching staff est surtout de se donner à fond car il y aura beaucoup de changements. Pour Lloyd Pierce, il ne s’agit pas d’en faire des tonnes mais de jouer sérieusement car tout le monde sera mis à contribution. Les Hawks sont encore en phase d’exploration.

« Je veux un effort optimal dans un temps de jeu limité parce que je pense que c’est plus important que de voir un groupe de gars sur le terrain pendant de longues périodes et voir du jeu bâclé. Si je peux obtenir un effort maximal de tout le monde, ça va nous aider. On est au camp d’entraînement, c’est un match de présaison et on doit être très efficace à haut niveau quand on joue et ne pas forcer. »

Débarqué en cours de saison passée en provenance de Houston, Clint Capela attend toujours de faire ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe. Et le grand moment semble enfin arrivé. Pour l’intérieur suisse, ces matchs de présaison vont être précieux.

« Ça va nous aider. On est encore au camp d’entraînement mais on va utiliser ces matchs comme des entraînements pour retrouver la forme, et retrouver la condition de match. On n’y est peut-être pas encore tous, donc on va bien s’en servir pour développer notre cohésion et progresser collectivement. »

Trouver des synergies

Même son de cloche pour De’Andre Hunter, l’ailier sophomore qui fait partie du noyau dur des Hawks aux côtés de Trae Young, John Collins ou encore Kevin Huerter et Cam Reddish.

« Même si c’est la présaison, c’est bien de pouvoir avoir cette expérience de jeu, de pouvoir jouer les uns avec les autres. On va pouvoir voir les points forts de chacun et ce que chacun préfère faire, ça va clairement nous aider pour la suite. »

Prenant notamment exemple sur la seconde unité des Grizzlies de l’an passé, « qui se donnait à fond, piquait des rebonds et accélérait le jeu en contre-attaque », Lloyd Pierce veut trouver des rotations qui fonctionnent, à savoir qui jouent bien ensemble et ont des automatismes entre eux. Et pas seulement pour le « Core 5 » évoqué auparavant…

« Même si c’était positif globalement, c’est un petit échantillon. On aimerait voir ça à un moment mais on veut aussi intégrer les nouveaux joueurs et voir quelles combinaisons vont bien marcher offensivement, mais aussi défensivement. Tout ça fait partie de nos objectifs de présaison, et ce sera à mon staff et à moi de prendre les décisions afin de trouver les bonnes dynamiques qui vont responsabiliser d’autres gars qui jouent bien et vont créer cette synergie. Certaines équipes ont déjà ça et on espère trouver les nôtres. On espère bien trouver plusieurs groupes qui pourront développer leur propre synergie. »

Début de réponse dès cette nuit.