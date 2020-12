Paul George : « Je dois un titre aux Clippers »

Le pari Paul George est réussi pour les Clippers, du moins sur le plan contractuel : 18 mois après l’avoir engagé, l’ancien d’OKC et d’Indiana a prolongé son contrat de quatre ans et 190 millions de dollars, sans attendre la fin de celui-ci. « C’est une chose d’acquérir un super joueur, c’en est une autre de le conserver » souligne le président Lawrence Frank. « On est très honoré qu’il ait confiance en cette franchise pour ce chapitre de sa carrière. »

De quoi apporter un peu de sérénité autour de cette équipe éliminée en demi-finale de conférence après avoir mené 3-1, pas aidée par des problèmes en interne. L’entraîneur a changé, quelques têtes aussi, et plutôt que de jouer avec la menace que Paul George et Kawhi Leonard déclinent leur « player option » l’été prochain, le club pourra avancer en sachant qu’elle ne risque pas tout sur cet exercice. C’est bon pour le premier, il ne restera plus qu’à négocier avec le second. « Je ne vais pas parler à sa place mais j’ai bon espoir » estime PG.

Pas de temps pour ses détracteurs

Pour que le pari soit réussi sur le plan sportif maintenant, il faut que les Clippers aillent se battre pour le titre, et Paul George en est bien conscient.

« Je leur dois un trophée. C’est ce que je dois à cette organisation. C’est une fenêtre qu’on essaie de saisir. Mon engagement, mon job, c’est d’essayer de ramener un titre ici. »

La pression est énorme, et le joueur le sait. « Il ne s’agit même pas de prouver aux gens qu’ils ont tort, ou de répondre à des gens qui n’ont pas beaucoup de valeur dans ma vie. Ce qui compte c’est d’aller sur le terrain et de montrer à mes coéquipiers et à mon club qu’ils peuvent compter sur moi. C’est là-dessus que je me concentre. Si c’est mon état d’esprit chaque soir, toutes les autres questions disparaîtront. »