JJ Barea était très ému au moment de répondre aux questions de la presse suite à l’annonce de la rupture de son contrat avec Dallas. Le meneur de 36 ans ne faisait plus partie des plans sportifs du club, mais Mark Cuban a tenu à lui offrir un dernier contrat, histoire de lui faire un chèque de remerciement de 2.6 millions de dollars.

Un geste qui illustre le lien entre le joueur portoricain et la franchise de Dallas. Non-drafté en 2006, JJ Barea s’est petit à petit imposé dans la rotation, au point d’être essentiel dans l’obtention du titre, en 2011.

Et s’il était ensuite parti trois ans aux Wolves, il était revenu dès 2014, afin de continuer sa carrière dans le Texas.

« Je n’ai pas encore réalisé, mais je me suis réveillé aujourd’hui en étant super heureux », a déclaré JJ Barea. « Mon temps ici, à Dallas, a été incroyable. Je ne changerais rien. C’est tout de même un jour difficile. C’est la fin de ma carrière comme joueur à Dallas, mais je n’ai que de bons souvenirs. »

Pour l’instant, le lutin de 1m78 a toujours l’intention de jouer. Ce ne sera sans doute pas en NBA mais peut-être à Porto-Rico, pour boucler la boucle. Les Mavs lui gardent en tout cas une place au chaud dans leur organigramme.

Un au revoir plutôt qu’un adieu

« À l’avenir, j’aimerais revenir et aider cette équipe », a d’ailleurs expliqué l’intéressé. « Mon but est d’entraîner au plus haut niveau, et je sais que je peux le faire, surtout si c’est à Dallas. Je veux vraiment jouer cette année, faire une pause ensuite auprès de ma famille pour profiter de mes enfants, mais je veux rester près du jeu ».

Ce n’est donc sans doute qu’un au revoir temporaire pour les Mavericks et JJ Barea.

« Nous avons fait un voyage incroyable avec JJ », a ainsi résumé Donnie Nelson, le président des opérations basket de Dallas. « Il a été, à bien des égards, le cœur et l’âme de notre organisation pendant de nombreuses années et certainement la fierté de Porto Rico. Aujourd’hui, cela s’achève car nous sommes obligés de faire des choix. Nous penchons vers une direction un peu plus jeune, appelons cela ainsi, avec nos options à la mène, et c’était écrit. Nous savions tous ce que ça arriverait. C’était surtout pour montrer notre gratitude à JJ, pour les choses incroyables qu’il a réalisées dans sa carrière, que nous l’avons ramené en tant que 16e joueur de cette équipe, pour le remercier en quelque sorte. JJ était un élément essentiel dans notre titre. Sa bague aurait dû être un peu plus grande, car ce cœur à l’intérieur de ce corps de 1m78 est inégalé et va beaucoup nous manquer. »

JJ Barea quitte donc les Mavericks avec le 5e total de matchs joués pour la franchise (derrière Dirk Nowitzki, Brad Davis, Derek Harper et Rolando Blackman), la 13e moyenne aux points et la 8e aux passes décisives.