Avec Tom Thibodeau, les Knicks se préparent à jouer beaucoup plus vite

Relancés sur de nouvelles bases avec un nouveau président et un nouveau coach, les Knicks veulent aussi changer leur fonds de jeu. Avec Tom Thibodeau aux manettes, on pouvait s’attendre à de la défense et de la rigueur, mais la jeune troupe de New York doit surtout jouer avec ses atouts : la vitesse et les qualités athlétiques.

« Je pense que le coach veut que nous jouions plus vite », lance ainsi Kevin Knox dans le new York Post. « On est tellement jeune et on a tellement de qualités athlétiques dans l’équipe, donc il veut qu’on coure d’un côté à l’autre du terrain. Ce qui est bien différent de ce qu’on faisait la saison passée. »

Outre Kevin Knox, les Knicks disposent effectivement en Dennis Smith Jr, Mitchell Robinson mais aussi RJ Barrett, Nerlens Noel et le rookie Obi Toppin de sacrés athlètes capables d’accélérer le rythme ou d’aller décrocher la lune sur les alley-oops. Si ce n’est pas dans ses habitudes historiques, ses Bulls et ses Wolves ayant toujours été parmi les équipes les plus « lentes » (au niveau du nombre de possessions par match), Tom Thibodeau ne peut pas ne pas en profiter : il faudra jouer la relance le plus possible.

« On avait beaucoup de nouveaux joueurs la saison passée, donc c’était un peu difficile de s’adapter », reprend Kevin Knox. « Mais cette année, on a un meilleur mélange de joueurs vétérans et de jeunes gars. On a vraiment beaucoup de jeunes talents dans l’équipe. On a fait beaucoup de courses et de jeu rapide à l’entraînement, pour faire usage de nos qualités athlétiques et jouer en contre-attaque. »

« On doit redonner à nos fans de quoi être fier »

Absent des playoffs depuis maintenant sept longues années, les Knicks auront pour le coup deux chances supplémentaires de les accrocher, grâce au niveau système de qualification qui permet aux 9e et 10e équipes de chaque conférence de se battre pour les deux derniers strapontins.

« Je pense que ça rend les choses plus intéressantes », affirme Tom Thibodeau. « On part de loin évidemment, mais on espère qu’on aura une chance de s’y qualifier. C’est en tout cas ce vers quoi on doit travailler. »

À défaut de playoffs, les Knicks doivent surtout retrouver de l’élan. Leur noyau de jeunes est un motif d’optimisme en soi, il faut maintenant mettre un collectif, et une dynamique, en place pour regagner le cœur des fans.

« On ne peut pas s’inquiéter de ce que les autres pensent. Le plus important pour nous, c’est de nous concentrer sur ce qu’on peut contrôler, c’est-à-dire réfléchir à ce qu’on fait, jouer dur, jouer intelligemment et jouer ensemble. On a beaucoup de fans pour nous soutenir. J’étais là quand ça marchait fort. J’ai grandi ici quand les Knicks étaient une grosse équipe. Je sais ce que ça peut donner. Je sais que quand une équipe gagne, les fans prennent du plaisir. On doit leur redonner de quoi être fier » conclut le coach.