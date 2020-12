Blake Griffin s’investit également à fond dans son rôle de leader

Derrick Rose et Blake Griffin vont jouer un rôle essentiel chez les Pistons cette saison. À la tête d’un groupe jeune et largement remanié, ils seront les garants de l’état d’esprit du groupe de Dwane Casey. Jusqu’à présent, les deux mentors ont montré qu’ils prenaient leur mission à cœur.

Derrick Rose a par exemple pris Killian Hayes sous son aile depuis le début du training-camp. Blake Griffin en avait fait de même les semaines précédentes en invitant Saddiq Bey à s’entraîner avec lui à Los Angeles avant le rassemblement de l’équipe pour renforcer la cohésion.

« C’est naturel pour Blake d’être un leader », explique le rookie. « On entend beaucoup Derrick sur le terrain parler aux jeunes joueurs, et plus particulièrement à Killian. On entend la voix de Wayne Ellington qui garde tout le monde motivé. Ça a toujours plus d’impact quand ça vient d’un autre joueur ».

À nouveau à 100% ?

Depuis la reprise, l’ailier-fort s’attelle également à être un leader par l’exemple pour les plus jeunes, en liant la parole aux actes.

« Il n’a pas pris de pause sur une seule action, une possession ou un exercice », souligne Dwane Casey. « Il a l’air en forme. Tous les gars se reposent sur ses jambes solides, mais c’est le Blake d’antan, il joue juste ».

La suspension de la saison a au moins eu le mérite de régénérer les corps fragiles de ces deux anciennes superstars. Tandis que Derrick Rose a pu soigner sa cheville, Blake Griffin a ainsi eu près d’un an pour se remettre de ses douleurs au genou gauche après avoir dû tirer un trait sur la saison 2019-2020 le 28 décembre dernier.

Après de longs mois passés en rééducation et à la salle, le bout du tunnel approche, avec cette question qui se profile : Blake Griffin peut-il retrouver son meilleur niveau ?

« Il a beaucoup travaillé cet été pour renforcer ses jambes », ajoute Dwane Casey. « Il est redevenu le Blake d’avant. Nous sommes enthousiastes à ce sujet. Nous savons qu’il a fait beaucoup de travail. À tous les rabat-joies, tous ces trucs, il est redevenu le Blake d’antan ».