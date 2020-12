Doc Rivers impressionné par l’attitude de Dwight Howard

Le Dwight Howard « nouveau » ne s’est pas perdu en chemin, en passant de la Californie à la Pennsylvanie. Comme il l’a déjà fait à Los Angeles, le pivot ne semble pas être dans l’optique de tirer la couverture à soi.

En témoignent ses premières déclarations, sous son nouveau maillot, desquelles sort une volonté d’aider Joel Embiid, dont il sera la doublure, « à atteindre le sommet ». En témoignent aussi aujourd’hui les premières impressions de son coach, Doc Rivers.

Après seulement quelques jours d’entraînement, l’ancien entraîneur des Clippers est marqué par le comportement de son joueur le plus âgé (35 ans) et expérimenté (16 saisons) chez les Sixers.

« Il est davantage un leader par l’exemple, ce qui est toujours le meilleur leadership, surtout du point de vue des joueurs. Il se tient pour responsable, ce qui est quelque chose de formidable pour tous nos gars. À chaque fois que Dwight commet une erreur, il est le premier à dire tout haut ‘C’est de ma faute. Comment dois-je corriger ?’ »

Un comportement « rare » chez un vétéran

Doc Rivers apprécie ce volontarisme venant d’un joueur qui a pourtant désormais un gros vécu dans cette ligue, et qui vient tout juste de remporter un titre de champion avec les Lakers. « Il pose beaucoup de questions », poursuit le coach, « ce que beaucoup de vétérans ne font pas, y voyant, pour je ne sais quelle raison, un signe de faiblesse alors qu’il s’agit de comprendre ce que nous faisons. Il a été fantastique. »

Cette attitude a permis à Dwight Howard de trouver sa place la saison passée au sein des Lakers et donc, in fine, d’être couronné pour la première fois de sa carrière. Doc Rivers compte bien s’appuyer sur son expérience à lui et celle d’un autre champion en titre arrivé à « Philly », Danny Green.

« C’est pas mal d’avoir des champions dans l’équipe ! », sourit le coach. « Les vétérans prennent sur eux. Danny est arrivé dans la ligue avec cet état d’esprit. Il s’est toujours senti à sa place. Dwight a évolué dans cette direction. Ce qui m’a le plus impressionné chez Dwight, c’est qu’il est rare qu’un gars passe de superstar et de potentiel MVP chaque année, à celui de « role player » voulant aider les autres, c’est ce qu’il fait. »

L’entraîneur est ainsi convaincu que cette mentalité aura une influence positive sur Joel Embiid, Ben Simmons et plus généralement sur l’ensemble de l’équipe. « Il va être génial pour montrer aux autres gars qu’en jouant un rôle, vous pouvez aussi être une star », termine le coach.