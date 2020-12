C.J. McCollum salue la maturité de Carmelo Anthony, prêt pour un rôle de sixième homme à Portland

En prolongeant à Portland, Carmelo Anthony savait qu’il serait désormais remplaçant. Une situation nouvelle et loin d’être anodine pour l’ailier de 36 ans, dix fois All-Star.

« J’ai dû y réfléchir, car c’est nouveau » expliquait-il la semaine dernière. « J’ai essayé à Houston, mais ça n’a duré que sept ou huit matches. C’est une question de fierté et d’égo, surtout pour moi. J’ai pris une grande respiration et j’ai compris. Il faut que ça marche. »

Une évolution saluée par C.J. McCollum, qui pense que les gens ont « une fausse image » de son coéquipier mais qui évoque malgré tout le terme de maturité.

« Je pense qu’à ce stade de sa carrière, il est évidemment capable d’être titulaire, mais il fait ce qui est le mieux pour l’équipe » souligne l’arrière chez NBC Sports. « Je pense que ça prouve sa maturité et comment il a progressé en tant que joueur, comment il est à l’aise avec l’héritage qu’il va laisser, et ce qu’il a accompli. »

« Il n’y a pas de doute qu’il sera au Hall of Fame, mais je pense que sa volonté de faire ça montre qu’il est extrêmement mature et qu’il est dans une phase différente de sa vie au niveau de la mentalité et de l’état d’esprit » résume ainsi CJ McCollum.

On se souvient qu’il y a trois ans, il explosait de rire quand on lui suggérait d’être sixième homme au Thunder. Depuis, il a fait du chemin entre OKC, Houston et Portland, mais surtout dans sa tête, effectivement.