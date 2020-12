Les Clippers ne veulent pas lâcher Paul George

Pour venir aux Clippers, à l’été 2019, Kawhi Leonard avait réclamé l’arrivée d’une autre star et c’est Paul George, troisième des votes pour le MVP et pour le trophée de meilleur défenseur de l’année, qui l’avait accompagné.

Los Angeles avait payé très cher pour faire venir l’arrière/ailier : il avait fallu lâcher Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander au Thunder, mais également trois premiers tours de Draft non protégés (2022, 2024 et 2026), deux premiers tours de Draft de Miami (celui de 2021 non protégé et celui de 2023 protégé 1-14), ainsi que la possibilité pour Oklahoma City d’échanger ses choix de Draft avec ceux des Clippers au premier tour en 2023 et 2025…

C’est donc toute la reconstruction à moyen et long terme de la franchise par la Draft qui avait été mise de côté afin de gagner rapidement. La première saison décevante de Paul George à Los Angeles va-t-elle faire changer cette approche, le joueur pouvant par exemple être utilisé pour récupérer un joueur comme James Harden ?

Selon Sam Amick, de The Athletic, la réponse est non. Les Clippers pensent que Paul George va rebondir, maintenant qu’il est en parfaite santé et qu’il peut participer au « training camp », et les tensions entre l’ancien Pacer et certains coéquipiers semblent désormais s’être atténuées, la franchise ayant décidé de ne pas retenir ceux qui supportaient le moins PG-13, comme Montrezl Harrell ou JaMychal Green.