Jeff Teague ravi de retrouver le devant de la scène à Boston

Kemba Walker encore gêné par son genou, il était impératif pour les Celtics de trouver un meneur de jeu capable d’assurer l’intérim avec Marcus Smart.

Et plutôt que de chercher à prolonger Brad Wanamaker, la franchise a choisi de miser sur Jeff Teague, free agent à la sortie de son contrat à 57 millions sur trois ans, signé pour une saison à 2.6 millions de dollars.

Un joueur expérimenté, une fois All-Star, à qui le haut du classement manquait terriblement. « Je n’ai jamais connu d’équipe, à part Atlanta, où j’avais le sentiment de pouvoir aller chercher le titre » confie le joueur de 32 ans.

« La situation à Indiana était fun. Ça l’était aussi à Minnesota la première année. On avait un groupe compétitif, une très bonne équipe, et après il s’est passé ce qui s’est passé. Ces dernières années à Minnesota étaient dures, le simple fait de ne pas gagner… J’étais habitué à jouer en playoffs – neuf ans de suite je crois. Donc ne pas pouvoir y aller ces dernières années m’a fait mal » avoue-t-il.

« Je suis juste là pour continuer à aller de l’avant »

« Mais ici, on ne joue que pour gagner. Ils se sont imposés comme une super équipe, ils ont un noyau de All-Stars et tout le monde essaie de gagner un titre. Je voulais faire partie de l’aventure. » Il sera même sur le devant de la scène d’entrée avec un Kemba Walker qui traîne à l’infirmerie mais qui est ravi de voir le numéro 0 prendre sa place. « C’est énorme d’avoir ramené Jeff après avoir perdu Brad » se réjouit l’ancien Hornet.

« Il est là de depuis longtemps, il sait comment gagner en NBA. » C’est d’ailleurs arrivé 20 fois lors de leurs 27 confrontations ! « On a connu des batailles au fil des ans, surtout quand j’ai commencé à me faire une place dans la ligue, il était à son meilleur. Je suis excité à l’idée de l’avoir comme coéquipier, d’apprendre de lui également car il est un peu plus vieux que moi et qu’il est en NBA depuis plus longtemps. »

Lui et les Celtics n’auront pas à se soucier des ambitions de cette recrue qui connaît bien la hiérarchie chez les cadors et agira pour le bien de l’équipe. « Je suis un gars fun, j’aime rigoler et construire des relations en dehors du terrain. Mais ces gars sont talentueux ! Ils savent ce qu’il faut faire pour gagner, ils étaient en finale de conférence, et je suis juste là pour continuer à aller de l’avant. En espérant que notre objectif soit de gagner un titre, je vais faire tout ce que je peux pour aider ces gars. »