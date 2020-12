Rudy Gobert pense pouvoir encore faire mieux, notamment en attaque

Qu’il semble désormais loin le temps où le jeune pivot tricolore devait batailler en ligue de développement pour se faire sa place dans la rotation du Jazz. Désormais double meilleur défenseur, All-Star et membre du troisième meilleur cinq NBA, Rudy Gobert fait partie du gratin de la ligue.

Un retour qui lui redonne le sourire

Pour sa huitième saison dans l’Utah, l’ancien de Cholet ne se préoccupe pas tellement de sa fin de contrat à venir, en fin de saison prochaine, et de la possibilité de signer une prolongation « supermax » avant le 21 décembre prochain. Non, Rudy Gobert reste concentré sur le titre NBA, rien que ça.

« Mon approche est toujours la même : mon objectif est de gagner un titre ici », réaffirme Rudy Gobert dans leSalt Lake Tribune. « C’est mon objectif depuis que je suis arrivé ici et c’est encore le même aujourd’hui. Je suis concentré sur la saison à venir, et je suis impatient. À propos des négociations, c’est pour ça que j’ai un agent [Bouna Ndiaye, ndlr], de sorte que je me concentre seulement sur le basket et je le laisse s’occuper de tout ça. »

Alors que le Jazz a déjà prolongé Donovan Mitchell, Rudy Gobert attend sagement son tour. Mais il attend tout aussi impatiemment de rejouer avec son compère de raquette, Derrick Favors, un revenant à Salt Lake City après une petite pige du côté de la Nouvelle Orléans.

« Globalement, on pouvait ressentir qu’on manquait parfois d’un peu de taille, et au basket, la taille reste un élément très important. Et puis, Derrick est un très bon défenseur. On sentait qu’il y avait une vraie différence de niveau [avec le banc] et sa présence nous manquait. Je crois qu’en ayant retrouvé un gars comme Derrick, qui est d’abord défenseur, va résoudre beaucoup de nos problèmes. »

Moins impressionnante qu’à l’accoutumée, la défense de Quin Snyder et du Jazz devraient effectivement bénéficier du retour de Derrick Favors. Mais Rudy Gobert veut aussi augmenter son apport offensif, lui qui a trop souvent été réduit à la portion congrue, à savoir des lobs et les rebonds offensifs.

Rudy Gobert repart à l’offensive

Du haut de ses 2m16, le Français ne veut pas seulement faire office de paratonnerre en défense. Il a beaucoup bossé son jeu d’attaque et son tir à mi-distance notamment. Après plusieurs intersaisons à le travailler en coulisses, il serait temps d’en faire usage sous les spotlights.

« Ça va être ma meilleure saison », lance-t-il. « Offensivement, je pense que je peux être meilleur pour attaquer mon adversaire, pour mettre encore plus de pression sur le cercle et la défense. Je travaille sur mes tirs à mi-distance depuis plusieurs années maintenant et je pense que c’est maintenant que je dois mettre ça en pratique. »

Manquant d’options offensives lors des derniers playoffs, avec l’absence sur blessure de Bojan Bogdanovic évidemment, mais aussi avec un Mike Conley pas encore en rythme, un Joe Ingles en dégringolade et un Rudy Gobert pas suffisamment servi, le Jazz s’est beaucoup (trop) reposé sur le talent individuel de Donovan Mitchell.

Cette année, en remuant mieux ces talents et en partageant davantage la gonfle, le Jazz peut créer la surprise à l’Ouest. C’est en tout cas le souhait le plus cher de Rudy Gobert, plus confiant que jamais en ses troupes.

« J’ai confiance à 100% dans notre équipe. Je crois vraiment qu’on a notre destin entre nos mains, et on a toutes les armes nécessaires pour être la meilleure équipe possible, et atteindre notre objectif de gagner le titre. Maintenant, c’est à nous de bien commencer la saison, et comme on l’a toujours fait, de travailler et continuer à progresser au fur et à mesure de l’année pour que, quand ce sera les playoffs, on soit prêt à battre toutes les équipes qui se dresseront devant nous. »