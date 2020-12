Shai Gilgeous-Alexander prêt à devenir le patron du Thunder

Il y a un an, presque jour pour jour, Shai Gilgeous-Alexander était déjà la « merveille du Thunder », le symbole d’un début de saison aussi réussi qu’inespéré du côté d’Oklahoma City, qui a ainsi réussi à déjouer les pronostics en terminant cinquième d’une conférence Ouest des plus compétitives.

Déjà impressionnant lors de sa saison rookie aux Clippers, « SGA » a également conquis le cœur des fans du Thunder et de son front-office qui lui a carrément confié les rênes de la franchise suite au récent départ de Chris Paul pour Phoenix. Une marque de confiance qu’il faudra honorer et un rôle que l’intéressé se dit prêt à endosser.

« C’est évidemment quelque chose qui me réjouit, et je pense que j’ai travaillé assez dur pour mériter cette responsabilité et la confiance de Sam (Presti, GM du Thunder), du reste du front office et du reste du staff », a-t-il déclaré lors de sa première visioconférence depuis le début du training camp d’OKC.

Un meneur de jeu dans l’âme

Entre la paire Beverley-Teodosic lors de son année rookie et la présence de CP3 (mais aussi de Dennis Schroder) au Thunder la saison dernière, Shai Gilgeous-Alexander a souvent dû évoluer en deuxième arrière. Mais ne vous y trompez pas, SGA se voit avant tout comme un meneur de jeu, le poste qu’il a occupé à plein temps au lycée ou lors de son année à Kentucky à la fac.

« Je le pense absolument, a-t-il ajouté. « Je pense que c’est au poste de meneur de jeu que je suis le plus à l’aise et le plus performant. L’année dernière m’a seulement donné l’opportunité de me développer dans d’autres domaines. Je vois simplement cela comme une opportunité qui m’a permis de m’améliorer. Et de toute façon, pour gagner en NBA, il faut être capable de faire plusieurs choses, jouer ballon en main, sans ballon, et comme je l’ai dit, l’année dernière n’a fait de moi qu’un meilleur basketteur, à tous les niveaux ».

Sa succession à la mène après le départ de CP3 était déjà programmée. « C’est juste arrivé plus tôt que prévu », a ajouté Shai Gilgeous-Alexander qui va désormais être parmi les premiers éléments en ligne de mire si la saison venait à mal tourner. Sixième au classement du Most Improved Player la saison dernière, SGA a l’occasion de poursuivre son ascension sur le plan personnel et de montrer qu’il est de la trempe des grands.

« Il va pouvoir montrer où il en est dans sa carrière et comment il va gérer toutes les différentes expériences qui accompagnent le fait d’être un tel jeune joueur de haut niveau », a ainsi lancé le nouveau coach du Thunder, Mark Daigneault.