La situation de James Harden aux Rockets ressemble à celle d’un couple au bord de la séparation. D’un côté, il y a le MVP 2018 qui a fait savoir que c’était terminé et qu’il voulait rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets. De l’autre, il y a la franchise qui souhaite sauver ce mariage.

« Quand ce genre de choses arrivent et qu’il y a un peu d’indécision, je prends un peu de recul et j’accorde un peu d’espace aux gars », a expliqué Stephen Silas, le tout nouveau coach de Houston, face à cette drôle de situation dans le Texas. « De mon point de vue, ma communication a été : « Je vous donne de l’espace », et c’est ce que j’ai fait jusqu’à présent. Des gars comme lui ont besoin de ça. Ils ont besoin de comprendre, et ils n’ont pas besoin que quelqu’un les contacte tout le temps pour savoir où ils en sont et tout ça. »

Si les Rockets ont accepté de transférer Russell Westbrook, ils veulent donc tenter de garder James Harden. Et pour Stephen Silas, ça ne sert à rien de harceler le joueur pour tenter de le convaincre.

« Tout le monde est enthousiaste par les possibilités que nous avons », a poursuivi le coach sur les qualités du reste de son groupe. « Nous avons de multiples façons de jouer des deux côtés du terrain et nous avons le talent des DeMarcus Cousins, John Wall, Christian Wood pour se mêler aux joueurs qui faisaient déjà partie de l’équipe. »

À l’entendre, et même s’il assure donc n’avoir quasiment pas de contact avec son « franchise player », l’entraîneur espère bien pouvoir compter sur ce dernier pour la saison à venir. En espérant que le « training camp » le convaincra de finalement faire une croix sur ses envies de départ, pour rester chez les Rockets.

« James va beaucoup avoir la balle, comme dans le passé. Comme je l’ai dit, nous n’allons pas changer les choses de manière radicale car l’attaque était efficace par le passé. Nous allons essayer de changer les choses pour les rendre un peu plus diversifiées, mais il va toujours beaucoup avoir la balle. Je suis sûr qu’il sera à fond », conclut-il sur son état d’esprit lors du « training camp ». « Comme je l’ai dit, je lui donne son espace pour réfléchir, mais je suis sûr qu’il sera là quand nous commencerons. »