NCAA : Gonzaga enchaîne avec un Joël Ayayi qui monte en puissance

Après leur victoire convaincante face à Kansas pour ouvrir la saison, Gonzaga a eu beaucoup plus de mal face à un autre adversaire du Top 15, West Virginia. Mais derrière 21 points, 7 rebonds et 4 passes de Joël Ayayi, qui égale son record offensif en carrière, les Zags restent encore invaincus à 3 victoires en 3 matchs (87-82).

Il faut dire que les Bulldogs ont été confrontés à une défense très physique de la part des Mountaineers, et ils ont pris un coup au moral en première mi-temps avec la blessure de leur freshman star, Jalen Suggs. West Virginia mènera même de 9 points après sa sortie, avant que l’écart ne soit réduit à 5 unités à la pause (39-34).

D’habitude adroits à 3-points, les Zags ont été dans le dur en adresse, à l’image du 1/9 de Drew Timme, le meilleur scoreur de l’équipe en ce début de saison. Comme en face, Derek Culver (18 points, 15 rebonds) et Oscar Tshiebwe (14 points, 9 rebonds) ont fait la loi dans la raquette, c’est au retour des vestiaires que Gonzaga a placé son run.

Plus de peur que de mal pour Jalen Suggs

Après deux paniers de Joël Ayayi pour repartir du bon pied en deuxième mi-temps, Gonzaga va petit à petit reprendre le dessus. Et c’est nn 14-3 porté dans l’euphorie du retour à l’action de Jalen Suggs qui fait définitivement passer Gonzaga devant. West Virginia ne trouve plus les solutions et accumule les fautes.

Drew Timme retrouve son rythme offensif pour finir à 17 unités, plus Corey Kispert et Andrew Nembhard tous deux à 19 points, Gonzaga s’impose donc aux forceps (87-82). Et plus de peur que de mal pour Jalen Suggs qui termine la partie avec un dernier contre dans les dernières secondes. C’est une belle torsion de la cheville gauche, rien de plus…