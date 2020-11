NCAA : Gonzaga commence fort avec un bon Joël Ayayi

Comme la NBA et sa bulle, la NCAA a repris hier du côté de la Floride, plus précisément à Fort Myers. Dans ce tournoi de rentrée, Gonzaga a frappé fort d’entrée en battant Kansas (102-90).

Classée n°1 cette saison, la fac du Français Joël Ayayi (15 points à 7/9 aux tirs, 9 rebonds) a mené pendant quasiment l’intégralité du match, se faisant tout de même rejoindre en début de deuxième mi-temps sous les coups d’accélérateur de Marcus Garrett (22 points) notamment.

La 600e victoire pour Mark Few

Mais la troupe de Bill Self a encaissé un 22-7 rédhibitoire, bien conclu par Joël Ayayi qui remet l’écart au-dessus de la dizaine. Les Jayhawks ont tout simplement été dominés à l’intérieur, avec pas moins de 62 points dans la peinture, dont 25 points (à 11/15 aux tirs) de Drew Timme.

Les Bulldogs ont même fini à un insensé 77% de réussite à 2-points, bien aidé par Corey Kispert (23 points à 8/13) et Jalen Suggs (24 points à 9/15). C’est la pire prestation défensive de Kansas sous l’ère Self et ça montre bien l’étendue du travail encore à réaliser alors que la saison débute seulement.

À l’inverse, c’est la 600e victoire de Gonzaga pour le coach Mark Few, qui devient pour l’occasion le troisième entraîneur le plus rapide à atteindre ce cap dans l’histoire de la NCAA (après Adolph Rupp et Jerry Tarkanian).