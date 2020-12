Paul George : « Doc Rivers cherchait à me faire jouer comme Ray Allen ou J.J. Redick »

Arrivé aux Clippers en provenance du Thunder avec le statut de 3e des votes du MVP mais aussi du trophée de meilleur défenseur, Paul George n’a finalement pas brillé aux Clippers, et beaucoup ont retenu son manque d’impact en playoffs, plus particulièrement face aux Nuggets. Ce n’était plus que l’ombre du Paul George que l’on connaissait, et l’intéressé met ça sur le compte d’une reprise tardive, mais aussi de son utilisation par Doc Rivers lors de ses débuts avec sa nouvelle équipe.

« Quand je suis revenu, je n’étais pas en rythme. J’avais l’impression d’être à l’écart, de ne pas faire partie de l’équipe. Dans la manière de m’utiliser, j’avais l’impression que Doc essayait de me faire jouer comme un Ray Allen ou un JJ Redick, avec que des sorties d’écran à l’opposé. Je peux le faire, mais ce n’est pas mon jeu. J’ai besoin de rythme, j’ai besoin d’alternance… Avec quelques pick & roll, des post-ups… Juste d’être dans d’autres situations. Dans son ensemble, la saison a été compliquée. »

« Pendant tout le processus, on n’a jamais travaillé sur les ajustements à faire »

Bien évidemment, Matt Barnes et Stephen Jackson reviennent longuement sur le fiasco face aux Nuggets. Les Clippers avaient un pied et demi en finale de conférence, et ils se sont complètement écroulés. Et là encore, George pointe du doigt la méthode Rivers, sans jamais le nommer.

« C’est dur car on était en confiance. On menait 3-1, et on avait le sentiment de gagner le suivant. On a perdu. On était détendus, à se dire qu’on menait 3-2 et qu’on allait gagner le suivant. On a perdu. Mais pendant tout le processus, on n’a jamais travaillé sur les ajustements à faire. On n’a jamais travaillé sur ce qu’il fallait faire différemment. On a juste fait la même merde, encore et encore. Et à un moment, vous êtes pris au piège… On en discutait entre nous, mais c’était comme si tout allait bien. On aurait dû se dire qu’il fallait des changements. Je ne crois pas qu’on le méritait… On n’était pas assez préparé. On n’a pas travaillé. C’était plutôt du genre à se dire, on a PG, on a Kawhi, on a Lou, on Trezz. Cela suffisait, et on allait trouver des solutions. »

« On ne s’est pas entraîné de toute la saison »

Alors que Doc Rivers est parti aux Sixers, remplacé par Tyronn Lue, George assure que c’est une question d’entraînement et de cohésion.

« On ne s’est pas entraîné de toute la saison, et c’est difficile de faire ça quand vous avez un nouveau groupe de joueurs. Les problèmes qu’on rencontre en match ne peuvent pas être réglés sans entraînements. Il va y avoir des accrochages à l’entraînement, mais on en sortira en se disant : « OK, j’ai compris ce mec. Je sais d’où il vient. » Quand ça survient en match, c’est un peu plus compliqué. »

Mais George pense que tout ça, c’est du passé, et lui et Leonard vont montrer l’exemple. « Je pense que cette saison, tout le monde va repartir d’une page blanche, et on va commencer en étant sur la même longueur d’onde. Kawhi et moi allons passer du temps ensemble à l’entraînement. Je pense simplement qu’il ne faut rien précipiter« .