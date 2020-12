Calendrier : un superbe Lakers – Mavericks à Noël !

On débutera donc avec le finaliste 2020 face aux troupes de Zion Williamson. Ensuite, Giannis Antetokounmpo découvrira des Warriors revanchards après une saison pourrie, et une deuxième grave blessure de Klay Thompson.

Puis, le retour de Kyrie Irving à Boston, et ce sera avec Kevin Durant pour défier Jaylen Brown et Jayson Tatum. La plus belle rencontre mettra aux prises le champion 2020 avec un duel entre LeBron James et Luka Doncic. L’an passé, la rencontre avait été somptueuse !

Enfin, on terminera avec la revanche des derniers playoffs entre les Nuggets et les Clippers. Alors qu’ils menaient 3-1 et d’une quinzaine de points en fin de 3e quart-temps dans le Game 5, les coéquipiers de Kawhi Leonard s’étaient écroulés, sortant par la petite porte en sept manches.

Le reste du calendrier n’est pas encore bouclé, et on ne connaît pas encore les affiches de la soirée d’ouverture du 22 décembre prochain.