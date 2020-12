Gordon Hayward n’a jamais oublié que Michael Jordan avait misé sur lui en 2014

En visioconférence, Gordon Hayward a prononcé ses premiers mots comme joueur des Hornets, et l’ancien ailier du Jazz et des Celtics a expliqué que Michael Jordan avait joué un grand rôle dans sa décision. « Je n’ai jamais oublié l’implication et le potentiel qu’avait vus Michael en moi quand les Hornets m’avaient fait signer cette offer sheet« .

Gordon Hayward fait référence à la « free agency » 2014 lorsque les Hornets lui avaient proposé un contrat de 63 millions sur quatre ans. À l’époque, le Jazz avait égalé l’offre pour le conserver puisqu’il était free agent protégé, et six ans plus tard, il signe quasiment pour le double : 120 millions de dollars sur quatre ans !

« C’était une décision difficile de quitter Boston, mais Charlotte est un endroit où je voulais optimiser mon potentiel et aider l’équipe à gagner » poursuit-il. « Je me suis retrouvé dans un rôle différent après ma blessure, et j’ai essayé de faire de mon mieux. Je crois fermement que je suis au sommet de ma carrière. Il n’y a aucune mauvaise intention de ma part par rapport à Boston. Ce qui est arrivé est malheureux. J’ai eu une blessure horrible. Mais j’ai passé du bon temps là-bas. Il n’y a aucune rancœur. J’ai vraiment adoré mon temps là-bas. »

À propos de sa « player option » à 34 millions de dollars, ce fut aussi un choix compliqué de l’extérieur mais c’est un ensemble de facteurs qui l’a fait craquer. « J’y ai simplement pensé après avoir discuté avec ma famille, mon agent et les dirigeants des Hornets. C’était intense, et ça m’a fait réfléchir, et j’ai décidé de me lancer. »

À l’arrivée, il passe d’une année de contrat à 34 millions à un contrat de 120 millions de dollars. Le temps de réflexion n’a finalement pas dû être très long.

Visuel : Hornets.com