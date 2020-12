C’est un des maillots les plus connus de la franchise d’Indianapolis. Entre 1997 et 2005, soit parmi certaines des plus belles saisons de leur histoire, les Pacers ont arboré des rayures.

Elle seront de retour cette saison grâce au maillot « City Edition » qui ressemble beaucoup à celui porté par Reggie Miller lors de ses batailles contre Michael Jordan en finale de conférence 1998 ou Kobe Bryant en Finals 2000.

Une différence tout de même : la couleur bleue semble bien plus claire qu’à l’époque.