Quand le maillot « City Edition » des Cavaliers a fuité, ce week-end, tout le monde s’est accordé pour dire que ce n’était pas la plus belle tunique de l’histoire de la NBA. Mais il fallait surtout rechercher l’hommage fait par la franchise au Rock & Roll Hall of Fame, fierté de la ville.

Ainsi, chaque lettre du mot « Cleveland » est tiré du nom d’un artiste ou d’un groupe présent au panthéon de la musique. A priori, ça donne ça :

C pour Cleveland Cavaliers

L pour Sex Pistols

E pour The Who

V pour David Bowie

E pour Metallica

L pour The Beatles ou Led Zeppelin

A pour Nirvana

N pour NWA

D pour Pink Floyd

Réponse dans quelques jours quand le club officialisera ce jeu de maillot. La franchise 2K n’a pas attendu pour l’intégrer à l’édition 2021.