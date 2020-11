Evan Turner revient à Boston… comme assistant-coach !

Les Celtics ont besoin d’expérience et de soutien en provenance du banc, et le retour d’Evan Turner, annoncé par The Athletic, peut se comprendre puisqu’il avait passé deux belles saisons dans le Massachusetts entre 2014 et 2016. Sauf qu’il revient dans un rôle d’assistant-coach !

Une annonce qui signifie peut-être la fin de carrière de l’ancien numéro 2 de la Draft 2010, même s’il vient de fêter ses 32 ans seulement et qu’il gardera la forme puisqu’il sera en charge du développement des joueurs dans le staff de Brad Stevens. Et il y aura du travail puisque Boston possède huit joueurs de 22 ans et moins.

Rien ne laissait présager en tout cas ce virage, pour celui qui a joué 19 matchs avec les Hawks l’an passé avant d’aller terminer son contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans dans le Minnesota.