Nike : du dessin et des couleurs sur la Zoom Freak 2

Des chats, une échelle, un parapluie, un trèfle, une coccinelle… Il se passe beaucoup de choses sur la prochaine teinte de la Zoom Freak 2. Sur une base marine, la chaussure reçoit des touches de jaune, de vert et de violet en plus de son motif très original.

Cette Zoom Freak 2 « midnight navy/poison green-fire pink » sera disponible le 1er décembre en France au tarif de 120 euros.

