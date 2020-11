Mark Cuban compare le charisme de Luka Doncic à celui de Magic Johnson

En seulement deux ans, Luka Doncic a mis la NBA à ses pieds. Les comparaisons les plus élogieuses ont été utilisées pour décrire ses performances : Tim Duncan pour sa précocité, LeBron James pour sa vision, voire Pete Maravich pour sa virtuosité balle en main.

Mark Cuban a ajouté la sienne en invoquant Magic Johnson, et pas seulement pour les qualités de passeur de l’ancien meneur du « Showtime » dans les années 1980.

« Doncic est un grand passeur », affirme le propriétaire des Mavericks . « Il sait exactement comment donner la balle au bon moment et au bon endroit. Il est clutch aussi. Il prend ses responsabilités contre n’importe qui et n’importe quand. C’est un grand coéquipier et un gamin marrant. Magic Johnson illuminait les choses avec son sourire et c’est pareil pour Luka avec les Mavs. Il a ce charisme que Magic avait lui aussi. »

Et même ses adversaires ne peuvent que constater que Luka Doncic domine avec le sourire puisqu’on peut rappeler que Marcus Morris, qui avait pour mission de lui rentrer dedans en playoffs l’été dernier jusqu’à flirter avec les limites, avait déclaré que la star de Dallas allait « être le visage de la NBA ».