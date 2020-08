Luka Doncic comparé à… Tim Duncan pour sa précocité

Les comparaisons continuent de pleuvoir autour de Luka Doncic. Il faut dire que depuis qu’il est dans la « bulle », le joueur des Mavericks tourne à 33.4 points, 11.6 rebonds et 11.6 passes de moyenne !



Son coach Rick Carlisle estime qu’il est du même moule que Larry Bird et Jason Kidd, quand Mike Budenholzer se demande si un joueur aussi jeune et avec aussi peu d’expérience en NBA a déjà autant dominé balle en main. C’était déjà la réflexion de Steve Nash.

« Pour un extérieur qui a autant le ballon dans les mains, je ne vois personne », répond le coach des Bucks à ESPN. « Peut-être Tim Duncan qui, lors de sa deuxième année, était assez incroyable. Dès sa première saison aussi d’ailleurs, mais ils ne sont pas faits du même bois. Il y a eu de grands joueurs qui ont fait des choses uniques lors de leurs deux premières années, mais avec le ballon en main, faire ce qu’il réalise, c’est vraiment impressionnant. »

Lors de sa deuxième saison dans la ligue, l’intérieur des Spurs n’avait pas été particulièrement plus brillant que durant la première en 1997-1998. Formé pendant quatre saisons à Wake Forest, Duncan était déjà un très fort joueur dès son arrivée dans la ligue. Dès sa première année, il fut All-Star et élu dans la All-NBA First Team. Sa deuxième année, celle du lockout, est surtout marquée par son parcours en playoffs et les Finals remportées contre les Knicks. Il est alors logiquement élu MVP des Finals.

En janvier dernier, on s’était penché sur les deuxièmes années d’exception et clairement avec 29.1 points, 9.5 rebonds et 8.9 passes de moyenne, le Slovène aura sa place dans les livres d’histoire.

D’ailleurs, avec 17 triple double cette saison, l’ancien du Real Madrid domine la ligue dans ce domaine et jamais un joueur aussi jeune (21 ans et 164 jours), pas même Magic Johnson, leader des triple double lors de sa seconde année en 1980-1981 (21 ans et 227 jours), n’avait réussi pareille performance.