Paul Pierce et Len Bias au Hall of Fame de la NCAA

En parallèle du prestigieux Hall of Fame de Springfield, la FIBA possède son propre Hall of Fame, et la NCAA aussi. Dimanche, le National Collegiate Basketball Hall of Fame a ainsi révélé les personnalités qui y feront leur entrée en 2021. La cérémonie aura lieu à Kansas City en novembre 2021, et on dénombre six joueurs et deux coaches.

Il s’agit d’abord de Paul Pierce, l’ancienne légende des Celtics. Sorti de Kansas, il a cumulé les honneurs universitaires avec le trophée de Freshman of The Year de la Big Eight en 1996, puis celui de MVP du tournoi de la Big Eight en 1997 et enfin une place dans la All-Big 12 1st Team en 1998.

Sont aussi distingués le regretté Len Bias, décédé d’un overdose deux jours après sa sélection comme 2e choix de la Draft 1986 par les Celtics, David Greenwood (UCLA), l’ancienne gâchette Hersey Hawkins, 10e marqueur de l’histoire de la NCAA, Jim Jackson, l’ancien arrière des Mavericks, et enfin Antawn Jamison, l’ancien ailier de North Carolina et des Wizards, qui avait atteint le Final Four universitaire en 1997 et 1998.

Côté coaches, il s’agit de Rick Byrd, l’ancien entraîneur de Belmont, et Tom Penders, qui a réussi l’exploit de mener quatre universités différentes à la « March Madness ».