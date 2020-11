Gordon Hayward enfin aux Hornets via un « sign-and-trade »

Quelques minutes après avoir coupé Nicolas Batum, les Hornets ont conclu l’arrivée de Gordon Hayward, et comme on s’y attendait, l’ailier débarque dans le cadre d’un « sign-and-trade ». Les Celtics cèdent leur joueur, ainsi que deux futurs « second tour » de Draft, en échange d’un second tour de Draft, et surtout d’une énorme « trade exception ». C’est la plus grosse enveloppe de l’histoire puisqu’elle est estimée à 27.9 millions de dollars.

Comme prévu, Hayward rejoint Charlotte pour un contrat de 120 millions sur quatre ans. C’est le plus gros contrat signé par un free agent non protégé durant cette intersaison. « Nous sommes très heureux d’accueillir Gordon et sa famille au sein de la franchise et à Charlotte » a réagi le GM Mitch Kupchak. « Gordon est un All-Star, un scoreur confirmé, un créateur et un dur compétiteur qui correspond bien aux besoins de notre équipe. Nous pensons que son talent de basketteur, son expérience en NBA et son leadership de vétéran auront un impact positif sur notre jeune et talentueuse équipe qui poursuit son développement. »

Côté Boston, les dirigeants ont désormais un an pour utiliser cet enveloppe, soit en signant un free agent, soit dans un échange.