Ancienne coqueluche des fans des Pistons, où il a évolué de 2008 à 2014, et mentor de Killian Hayes avec qui il travaille depuis plus d’un an et demi, Will Bynum ne pouvait rêver meilleure destination pour le Français.

« J’entendais les retours des Pistons et tout ça, et je savais que c’était une destination que Killian voulait », explique-t-il au Detroit Free Press. « Il avait eu une super discussion avec Dwane Casey et je pense que ça a scellé le truc. Par rapport à l’énergie que Killian met sur le terrain, son envie quand il joue et son travail acharné, et avec moi dans les parages, je sais que c’est ce que recherche Detroit. »

Pour Will Bynum, mis en relation avec le Français par Joe Dumars, Killian Hayes est donc « dans la situation parfaite » car il est « à l’endroit où il voulait être, et dans une équipe qui le voulait. »

Quant aux faiblesses annoncées du jeune meneur de 19 ans, à savoir son adresse à 3-points et sa main droite, le retraité assure qu’elles ne sont pas préjudiciables.

« Killian n’a jamais été mauvais dans un domaine. Ce gamin est très talentueux, il peut tout faire. Il y a certaines choses qu’on peut améliorer. C’est de la répétition, encore et encore, pour être à l’aise afin de faire tout ça en situation, avec contact, sans contact, être suffisamment à l’aise pour regarder ailleurs et être quand même précis, et dans le bon timing. Ce sont des petites choses comme ça, qui viennent avec la répétition. »

D’après Will Bynum, les fans des Pistons vont en tout cas adorer Killian Hayes, qui possède des qualités qu’ils chérissent, comme le travail et l’humilité. Mais également l’intelligence de savoir jouer sur ses forces.

« Quand on joue dans un championnat pro, vos tendances doivent être liées à vos forces », conclut le retraité. « Il comprend extrêmement bien ses forces, et c’est ça qui fait de lui qui il est. »