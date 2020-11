Pour rebondir, les Pistons voulaient des joueurs « à fort caractère »

Les bonnes pioches des dernières années de Toronto, qui applique cette méthode, ainsi que la présence de Dwane Casey, qui était aux premières loges chez les Raptors, ont-elles donné des idées aux Pistons ?

Une chose est sûre : Troy Weaver, également réputé pour son travail de recruteur à Oklahoma City, a tenu sa parole. Le nouveau GM avait annoncé qu’il serait agressif et offensif durant l’intersaison. Les Pistons ont beaucoup animé le marché, que ce soit la « free agency » ou la Draft, en misant sur le caractère des joueurs, comme les champions 2019 le font régulièrement.

« On aime vraiment les joueurs qu’on a draftés », a réagi Troy Weaver au Michigan Live, en évoquant les arrivées de Killian Hayes, Isaiah Stewart, Saddiq Bey et Saben Lee. « On pense avoir des jeunes joueurs talentueux qui vont nous aider à construire notre programme. C’était une énorme cuvée pour les joueurs avec cette ADN, à fort caractère. C’est ça qu’on voulait recruter. En abordant la Draft, le coach et moi, on cherchait une certaine mentalité, un état d’esprit précis. Ces quatre joueurs incarnent ce qu’on veut que les Pistons deviennent. »

Dwane Casey, lui, avance que ces jeunes recrues « collent avec le basket de Detroit ». « On a eu la chance de choisir les joueurs qu’on voulait », ajoute l’entraîneur des Pistons.

Il faudra bien évidemment du temps pour savoir si la franchise du Michigan a pris ou non la bonne direction en misant sur ces quatre joueurs. La Draft 2020 n’était pas annoncée comme une grosse cuvée, mais Troy Weaver a tout de même voulu miser sur plusieurs éléments dès cette année.

« On a senti que c’était une opportunité », précise le GM. « J’espère qu’à l’avenir, on pourra se retourner sur le passé et se dire que c’était notre noyau dur. »

INTERSAISON PISTONS 2020

Arrivées/signatures : Killian Hayes, Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Dzanan Musa (Nets), Zhaire Smith (Sixers), Dewayne Dedmon (Hawks), Jahlil Okafor (Pelicans), Mason Plumlee et Jerami Grant (Nuggets), Delon Wright (Mavs), Wayne Ellington (Knicks)

Départs : Bruce Brown (Nets), Luke Kennard (Clippers), Tony Snell (Hawks), Christian Wood (Rockets)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.