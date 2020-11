Dwight Howard : « Ben Simmons est un jeune LeBron »

Les Sixers ont profité de la semaine pour présenter officiellement leurs recrues, et Dwight Howard a été très bavard. Il faut dire que l’ancien pivot des Lakers est très enthousiaste à l’idée de rejoindre un autre candidat au titre. On se souvient qu’il y a un an, il avait décroché à l’arrache une place dans l’effectif des Lakers grâce à la blessure de DeMarcus Cousins, et cette fois, il n’a pas attendu bien longtemps avant de trouver un contrat.

« Je suis très heureux. Cette année a été des montagnes russes pour tout le monde, et pas uniquement pour moi. Sortir de la « bulle » avec un titre, puis retrouver ma famille et mes enfants, ça compte tellement » a expliqué Howard. « Jouer à Philadelphie est un immense honneur. Mon joueur préféré est Wilt Chamberlain, et il a joué aux Sixers. Je vais jouer dans la même équipe que lui. C’est très touchant. Je vais jouer pour montrer le meilleur Dwight possible, aux fans à la ville, mais aussi à Wilt car je sais qu’il regarde. »

Passé ce topo sur Chamberlain, et après avoir évoqué le caractère de Joel Embiid, Howard s’est attardé sur Ben Simmons, le playmaker de l’équipe. « Je le dis depuis quelques années : Ben Simmons est un jeu LeBron, qui développe un jeu complet. J’aime sa manière de jouer. J’aime son altruisme. Je le regarde depuis des années, et je l’ai vu. Il a l’occasion d’être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, et je suis heureux de pouvoir lui apporter quelques trucs qui pourront l’aider. »