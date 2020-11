Dwight Howard défend Joel Embiid, l’incompris

Critiqué parfois pour son manque de sérieux et son manque de leadership, Joel Embiid multiplie les déclarations et les promesses à chaque intersaison, et finalement, les Sixers ne décollent pas. Une attitude qui rappelle évidemment celle de Dwight Howard, qui, lui aussi, a essuyé de nombreuses critiques lorsqu’il était à Orlando, puis après son premier passage aux Lakers.

A partir de la semaine prochaine, Embiid et Howard seront dans le même camp, et le champion NBA 2020 lui apporte son soutien. « Je ne le considère pas comme quelqu’un de maladroit. Il bosse » rappelle-t-il à ESPN. « Je trouve que les gens déforment la vérité quand ils voient des gens se marrer, faire des blagues et prendre du bon temps… Ils disent qu’on n’est pas sérieux, et qu’on n’est pas assez concentré. C’est simplement qu’il y a un temps et un lieu pour tout. »

Un temps pour jouer, un temps pour s’amuser

Pour Howard, son jeune coéquipier doit désormais se focaliser sur les 48 minutes passées sur le terrain. Il doit être un tueur sur le terrain, et redevenir le Joel Embiid que l’on connaît ensuite. « Je trouve que Joel fait de grandes choses. Ils agacent ses adversaires, et ça lui permet de rester concentré et l’équipe joue mieux. Maintenant, est-ce qu’il existe des moments où l’on doit être un peu plus sérieux ? La réponse est « oui » et c’est quelque chose qu’on va apprendre ensemble. Comment se comporter selon les situations. Mais je ne crois pas que ce soit un sacrifice. Je pense qu’il s’agit juste de prendre conscience qu’il y a un temps et un lieu pour tout. »

L’ancien pivot des Lakers pense justement être le meilleur exemple pour ses jeunes coéquipiers. « Je pense que ce sera bien pour moi d’aider mes coéquipiers plus jeunes car j’ai été dans cette situation auparavant, quand les gens pensaient que je n’étais pas concentré ou que je m’amusais trop. Peut-être que de l’extérieur, ça donnait l’impression que je m’amusais trop. Il s’agit donc de trouver des solutions pour faire ce qu’il faut pour l’équipe, et je pense qu’on va y arriver cette année. »