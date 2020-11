Afrobasket 2021 : Mike Brown surpris de coacher face à Luol Deng

« Je ne savais pas qu’il allait coacher l’équipe. J’avais l’habitude d’entraîner Luol, et maintenant je coache contre lui » a rappelé Brown après la victoire de sa sélection. « Ses joueurs sont accrocheurs. Ils n’ont jamais cessé de se battre. Luol est un gars qui n’a jamais baissé les bras dans sa carrière. »

Il s’agissait donc de la première de Deng comme entraîneur, et il prévient que c’est temporaire. « Pour l’instant, ça me va d’être entraîneur, mais dans le futur, je ne pense pas que je serai le coach. C’est simplement quelque chose que je veux faire pour mon pays et mes joueurs. »

S’il a choisi de dépanner, c’est parce que c’était la solution la plus simple au regard de la situation. « On a eu cinq jours pour se préparer. On n’avait pas le temps de chercher un coach ou de faire en sorte que les gars se retrouvent dans un nouveau style de jeu. J’étais proche des joueurs, donc j’ai saisi cette opportunité car je sais ce que ça représente pour notre pays, mais aussi nos joueurs. »

Ce samedi, le Soudan du Sud affronte le Mali, puis défiera le pays hôte le Rwanda dimanche. La deuxième phase se déroulera en février, et ni Mike Brown, ni Luol Deng ne devraient être sur les deux bancs.