Intéressé par Nicolas Batum, le Jazz libère une place dans son effectif…

Et si ce petit échange entre le Jazz et les Cavaliers était un indice sérieux de la venue prochaine de Nicolas Batum…

Vendredi, Utah a envoyé l’arrière Rayjon Tucker et un second tour de Draft à Cleveland en échange de cash. Apparu à 20 reprises en saison régulière et deux fois en playoffs, Tayjon Tucker bénéficiait pour cette saison d’un contrat de 1.5 million de dollars qui sera totalement garanti à partir du 29 novembre. Ce sera donc aux Cavs d’en décider.

Le plus important, c’est que le Jazz n’a plus que 14 joueurs sous contrat, et donc la possibilité de recruter un joueur supplémentaire. Forcément, tous les regards se tournent vers Nicolas Batum puisque son agent avait expliqué que la franchise de Rudy Gobert était intéressée par les services de l’ancien ailier des Hornets.

Mais le Jazz n’est pas tout seul sur cette piste puisque les Clippers, les Raptors, les Warriors, les Nets mais également les Bucks ont aussi contacté son agent. Sur le papier, Utah est déjà très bien fourni sur les extérieurs avec Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Jordan Clarkson, George Niang ou encore Royce O’Neal.

INTERSAISON JAZZ 2020/21

Arrivées/signatures : Udoka Azubuike, Derrick Favors (Pelicans), Jordan Clarkson, Donovan Mitchell

Départs : Tony Bradley (Sixers), Ed Davis (Wolves)