Austin Rivers arrive aux Knicks dans un « sign-and-trade »

Comme l’avait pressenti le New York Daily News, les Knicks ont monté un « sign-and-trade » pour la venue d’Austin Rivers avec un contrat de 10 millions sur trois ans (1+2), et les Rockets incluent les droits sur plusieurs joueurs européens : Sergio Llull, Tadija Dragicevic et Alex Hervelle. Trois joueurs qu’on ne verra jamais en NBA même si Houston a longtemps tenté de faire venir l’arrière espagnol.

En échange, les Rockets récupèrent les droits sur Issuf Sanon, un arrière ukrainien drafté au second tour en 2018 par les Wizards. Le Houston Chronicle avance que Houston a accepté ce deal pour récupérer une « trade exception », qui pourrait lui permettre de se positionner sur un free agent.

En l’état, leur effectif reste donc à 13 joueurs sous contrat, et la possibilité d’en recruter deux de plus avant le camp d’entraînement qui débute le 1er décembre.

Côté New York, l’effectif est complet, et il ressemble beaucoup à celui de l’an passé, avec quelques retouches plutôt positives.

EFFECTIF KNICKS 2020/21

Meneurs : Dennis Smith Jr, Elfrid Payton, Frank Ntilikina

Arrières : Austin Rivers, R.J. Barrett, Alec Burks, Jacob Evans, Reggie Bullock

Ailiers : Kevin Knox, Ignas Brazdeikis

Ailiers-forts : Obi Toppin, Julius Randle, Omari Spellman

Pivots : Mitchell Robinson, Nerlens Noel